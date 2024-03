Concerto con musicisti affetti da sordità | a Torino la musica senza barriere

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) - Unche spazia dallaclassica al folk rock, dalla danza ai balli latini, arricchito anche di performance di live paintingle tutto suonato dae artisti ipoacusici. All'Auditorium Rai dioggi, alle 17.30, va in scena 'Sound Sensa

Un concerto privato di Rihanna è il regalo che per 5.5 milioni di euro si è fatto il figlio dell'uomo più ricco dell'India per il suo matrimonio.Continua a ... (fanpage)

Tempo di lettura: 3 minutiTriplice successo per l’ Accademia di Santa Sofia che anche questa settimana ha ripetuto il suo impegno concertistico, replicato con ... (anteprima24)

Le Fanfare militari in Concerto a Chivasso: Sabato 9 marzo a Chivasso il Concerto con le Fanfare dei Carabinieri, Alpini e Bersaglieri in congedo, organizzato dal Consigliere Regionale Gianluca Gavazza, 1’ Aviere del 147’ corso dell’Aeronautica ...giornalelavoce

Sara Zeneli protagonista dell’evento per il ciclo DiciottoeTrenta di MantovaMusica: punteggiata da prestigiose affermazioni e un percorso di studio e formazione di altissimo livello che le consente di affrontare un programma di Concerto stilisticamente eterogeneo come quello proposto ...vocedimantova

Gli YIN YIN non sono il lato in ombra del Circolo Magnolia: Un concentrato folle di musica funk, psichedelica e disco, con tante influenze orientali: impossibile non ballare con gli Yin Yin al Magnolia!rockon