Concerto con musicisti affetti da sordità | a Torino la musica senza barriere

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar. (Adnkronos Salute) – Unche spazia dallaclassica al folk rock, dalla danza ai balli latini, arricchito anche di performance di live paintingle tutto suonato dae artisti ipoacusici. All’Auditorium Rai dioggi, alle 17.30, va in scena ‘Sound Sensation.’ con artisti portatori di impianto cocleare provenienti da Italia, Austria, Finlandia, Germania e Portogallo. L?evento è organizzato da Fondazione Akusia Ets – Ente filantropico, Associazione Apic, in collaborazione con le direzioni Rai per la Sostenibilità-Esg, Centro Ricerche Innovazione Tecnologica e Sperimentazione e con il supporto del Centro di Produzione Tv Rai di, Rai Radiofonia, Rai Pubblica ...