Como | brutale aggressione in pieno centro | ragazzo di 19 anni in pericolo di vita

(Di domenica 3 marzo 2024) Unadi 19è rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito innella notte tra sabato e domenica. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30 in via Sant'Abbondio ma non si conosce, al momento, né l’identità della vittima né la dinamica della violenza. La polizia sta indagando sul fatto. Sul posto, l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza e un’automedica. I soccorritori, una volta stabilizzato il diciannovenne, lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Le sue condizioni sono molto critiche.

