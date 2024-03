Commissione Covid | Franceschini | “Bisognerebbe disertarla | può diventare un precedente pericoloso”

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 3 marzo 2024) Lo scorso 14 febbraio è stato approvato in definitiva il progetto della, istituita a seguito di un lungo iter parlamentare per condurre un’approfondita verifica sulla gestione dell’emergenza sanitaria a seguito della pandemia da-19. Immediate le controversie politiche, scaturite in particolare dal Movimento 5 Stelle, il cui leader non è altro che il L'articolo proviene da Il Difforme.