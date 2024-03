Come l' Europa può organizzare la sua Difesa dentro la Nato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 3 marzo 2024) L'intervento militare russo contro l'Ucraina ha provocato nelladue situazioni inedite. La prima: ha contribuito ad espandere e rinvigorire l’Alleanza Atlantica dopo anni in cui sembrava destinata a morire. Ricorderete le parole dell'allora presidente francese Macron, nel 2019 la giudicava in stato di “morte cerebrale”. Oggi la Svezia è pronta ad aderire, le commesse militari trainano la borsa in tutto il mondo e i Paesi baltici ventilano l'opportunità di schierare truppe dell'Alleanza ai confini con la Russia. Seconda situazione e la più preoccupante: ha acuito la dipendenza militare dell’dagli Stati Uniti in fatto di dotazioni, problema che richiede grande attenzione e soprattutto urgente. Il peggiore scenario possibile è che possa scoppiare contemporaneamente un conflitto con la Cina nella regione Asia-Pacifico e uno con la Russia in ...