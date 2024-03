Come ha fatto ad arrivare fino a qui? | Cesenatico | choc in spiaggia | cosa state vedendo | Video

(Di domenica 3 marzo 2024) Un pesce luna da una tonnellatato a, in Romagna. La notizia, con tanto di foto ediventate virali, haimpazzire i residenti e tanti appassionati di natura. Le immagini, in effetti, sono obiettivamente impressionanti e assolutamente inusuali alle nostre latitudini. "Questa mattina sulladi Valverde è stato recuperato il corpoto di un Pesce Luna dal peso record di 1000 kg. Grazie ai tecnici comunali, ai volontari di Radio Soccorso, al Centro Sub 'Roberto Zocca' e della ditta 'Amici animali' di Ravenna", che hanno collaborato per la rimozione della carcassa", ha scritto su Facebook il sindaco diMatteo Gozzoli, che ha pubblicato le foto del ritrovamento e del recupero del pesce da ...

