Combinata nordica | Lamparter si aggiudica la Gundersen di Lahti davanti a Rettenegger

(Di domenica 3 marzo 2024) Johannestrionfa in volata sul connazionale StefannellaHs130/10km che ha completato il programma della tappa di, valida per la Coppa del Mondo di. I due austriaci erano al comando a posizioni invertite dopo la frazione di salto sul trampolino Hs130 della mattinata, e hanno affrontato la parte sugli sci sempre fianco a fianco fino alla volata finale, che ha vistotrovare la vittoria numero 13 della sua carriera. Completa il podio l’estone Kristjan Ilves, staccato di 51.8 e che conferma il piazzamento ottenuto nel salto. Per quanto riguarda l’Italia, il migliore è Raffaele Buzzi con il suo 23esimo posto a 2:55.7 di distanza: il friulano in mattinata era stato 15esimo sul trampolino. Dietro di lui chiude ...