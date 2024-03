Colpo da Champions per il Bologna | i rossoblù ribaltano l’Atalanta 2-1 e continuano a sognare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Bergamo, 3 marzo 2024 - E' vero, mancano ancora undici partite, ma come si fa a restare con i piedi per terra? Come si fa a non volare con i sogni? Vittoria gigantesca dela Bergamo, in rimonta, dopo una partita in cui per più di 50 minuti isubiscono la pressione di un'Atalanta spiritata. Sembrava giornata storta, come già altre volte. Ma come tutte le altre volte la squadra di Thiago Motta non muore mai, resta sempre aggrappata a qualsiasi partita, contro qualsiasi avversario, per poi affondare il. Unda, quello al Gewiss Stadium, dove in ballo c'era una posta altissima, quel quarto posto che ilrafforza, dopo essersi visto superare dall'Atalanta, sentendo anche il fiato della Roma sul collo. E, invece, sono le altre che dovranno ...