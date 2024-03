Claudio Santamaria e Francesca Barra a Bologna con ‘Shakespeare 2 0 Lucrezia’

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 3 marzo 2024)– Si intitola Shakespeare 2.0. Lucrezia lo spettacolo che vede l’attoree la scrittrice, giornalista e conduttricper la prima volta condividere insieme il palcoscenico e in programma al Teatro Celebrazioni disabato 9 marzo alle ore 21. Tratto dal testo Lo stupro di Lucrezia, scritto da William Shakespeare nel 1594 e dedicato al Duca di Southampton Henry L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Paola Quattrini è “Ecuba” a teatro “Chicago – il Musical” in scena a teatro con Stefania Rocca ‘Drama Queen’, Laura Formenti racconta in teatro i drammi al tempo dei social Paolo Crepet acon ‘Lezioni di sogni’ Massimo Ghini e Paolo ...