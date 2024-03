Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2023-2024 | Odermatt dominatore assoluto

(Di domenica 3 marzo 2024)DELSCI1. Marco(Svizzera) 1.902 2. Manuel Feller (Austria) 846 3. Loic Meillard (Svizzera) 843 4. Cyprien Sarrazin (Francia) 684 5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 673 6. Vincent Kriechmayr (Austria) 6677. Dominik Paris (Italia) 499 8. Timon Haugan (Norvegia) 481 9. Linus Strasser (Germania) 472 10. Marco Schwarz (Austria) 464DISCESA 1Marco SUI 552 2 SARRAZIN Cyprien FRA 5103 PARIS Dominik ITA 344 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 298 5 BENNETT Bryce USA 257 6 HINTERMANN Niels SUI 229 7 KILDE Aleksander Aamodt NOR 220 8 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 208 9 ALEXANDER Cameron CAN 205 10 ALLEGRE Nils FRA 20111 SCHIEDER Florian ITA 19412 CASSE Mattia ITA 187SUPERG 1 ...

Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 Amundsen Harald Oestberg NOR 2194 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1958 3 VALNES Erik NOR 1812 4 GOLBERG Paal NOR ... (oasport)

Classifica Coppa DEL Mondo combinata nordica 1 Riiber Jarl Magnus NOR 1670 2 RETTENEGGER Stefan AUT 1311 3 GRAABAK Joergen NOR 1225 4 Lamparter Johannes AUT ... (oasport)

A Napoli la Coppa la alzano i tifosi: Treviso va ad un passo dal rovinare la festa di Napoli al PalaBarbuto, cedendo solamente negli ultimi minuti del quarto periodo. Adesso per la Nutribullet arrivano due appuntamenti importanti al… Legg ...informazione

Gut-Behrami, le mani sulla Coppa ma Brignone può ancora sperare in super-g: le classifiche dopo Kvitfjell: Nella graduatoria di super-g, con la sola finale di Saalbach in calendario, ancora in tre a giocarsela ma la ticinese è nettamente favorita. Anche in caso di vittoria per Brignone (a -74 pt), a ...neveitalia

Serie A: in campo Napoli-Juventus 0-0 LIVE: sarà complicato perché avremo tanti scontri diretti ma sarà anche bello perché giocheremo le semifinali di Coppa Italia". Non c'è più spazio per i calcoli, nel match contro la Juventus il Napoli ha ...ansa