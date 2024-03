Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2023-2024 | Riiber conquista la Sfera di Cristallo con due tappe d’anticipo Risale Lamparter

(Di domenica 3 marzo 2024)DELJarl Magnus NOR 1670 2 RETTENEGGER Stefan AUT 1311 3 GRAABAK Joergen NOR 1225 4Johannes AUT 1176 5 ILVES Kristjan EST 998 6 OFTEBRO Jens Luraas NOR 879 7 FAISST Manuel GER 840 8 RYDZEK Johannes GER 818 9 HIRVONEN Eero FIN 742 10 RETTENEGGER Thomas AUT 74024 COSTA Samuel ITA 34328 KOSTNER Aaron ITA 23632 BUZZI Raffaele ITA 12855 BORTOLAS Iacopo ITA 2760 MARIOTTI Domenico ITA 12

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023 / 2024 aggiornata dopo il gigante di sabato di Aspen . Marco Odermatt vince ancora in ... (sportface)

La classifica della Coppa del Mondo femminile 2023 / 2024 di sci alpino aggiornata dopo il secondo super-G di Kvitfjell . Giornata da incorniciare per Federica ... (sportface)

Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 Amundsen Harald Oestberg NOR 2194 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1958 3 VALNES Erik NOR 1812 4 GOLBERG Paal NOR ... (oasport)

A2 F - L'Alpo Basket domina facilmente la Futurosa Trieste: La squadra di coach Nicola Soave ottiene così la più larga vittoria in A2 della propria storia contro la quarta in Classifica (da stasera quinta ... societario in A2), la testa è già rivolta alla ...pianetabasket

Brignone vince il SuperG di Kvitfjell: c'è il sorpasso a Goggia e Thoeni: Per l'azzurra è la quarta vittoria stagionale e la numero 25 in carriera che vale il secondo posto nella Classifica all time degli italiani di Coppa del mondo dietro ad Alberto Tomba ...tuttosport

Subbuteo, Bari per un weekend capitale del calcio a punta di dito: Coppa e competizioni internazionali, intervallate dagli impegni della nazionale che anche qui riesce a farsi onore. Gli azzurri del “calcio tavolo” (evoluzione non solo linguistica del tradizionale ...tg24.sky