City-United 3-1 | Foden ribalta il derby di Manchester

Red devils avanti, poi i campioni d'Inghilterra calano il tris E' Phil Foden il protagonista del successo del Manchester City in rimonta nel derby contro il ... (sbircialanotizia)

Manchester, 3 mar. (Adnkronos) – E’ Phil Foden il protagonista del successo del Manchester City in rimonta nel derby contro il Manchester United . L’attaccante ... (calcioweb.eu)

Manchester, 3 mar. (Adnkronos) - E' Phil Foden il protagonista del successo del Manchester City in rimonta nel derby contro il Manchester United . L'attaccante ... (liberoquotidiano)

Si è concluso con il trionfo del Manchester City il derby contro lo United nel match di Premier League. La partita per la squadra di Guardiola non è stata per ... (calcioweb.eu)