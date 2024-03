Cina | estensione copertura assicurazione medica di base per i bambini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 3 marzo 2024) Pechino, 03 mar – (Xinhua) – Le autorita’ cinesi hanno pubblicato ieri una circolare sul lancio di una campagna per espandere ladell’diper i, mirando a salvaguardare i diritti, gli interessi e la salute deinel Paese. La circolare, emessa dall’Amministrazione nazionale per la sicurezza sanitaria, dal ministero dell’Istruzione e dalla Commissione nazionale per la salute, stabilisce l’obiettivo che entro la fine del 2024, oltre l’80% dei neonati sia coperto dall’dinazionale nell’anno di nascita. Il documento stabilisce varie disposizioni per la campagna, tra cui il miglioramento dell’offerta di servizi medici, il potenziamento della condivisione dei ...