Cina | celebrazioni per la festa di Gannangxiang a Kaili 2

(Di domenica 3 marzo 2024), 03 mar – (Xinhua) – Persone del gruppo etnico Miao suonano il Lusheng, uno strumento musicale tradizionale, in celebrazione delladi, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia sud-occidentale del Guizhou,, il 2 marzo 2024. A, le persone locali del gruppo etnico Miao ha la consuetudine di indossare i loro abiti tradizionali e di suonare il Lusheng, uno strumento musicale tradizionale, per festeggiare l’annualedi, una celebrazione di lunga data nella provincia del Guizhou. (Xin) Agenzia Xinhua

In bicicletta da Venezia a Pechino sulle orme di Marco Polo: Alberto Fiorin e Dino Facchinetti sono i protagonisti di una spedizione in bicicletta che partirà il 25 aprile da Venezia con destinazione Pechino: è l'iniziativa "Marco Polo a pedali", inserita nel ...veneziatoday

La magia di luci e colori: il Festival delle Lanterne accende la notte in Cina: Draghi splendenti, fantasiose lanterne a tema mitico, fuochi artificiali, luci coloratissime nel cielo notturno: così in Cina si festeggia la prima luna piena dell'anno nuovo ...rainews

Incidente spaventoso in Cina per il ghiaccio: maxi tamponamento con più di 100 auto: Un maxi tamponamento in Cina ha convolto circa 100 auto. Scene da apocalisse per via del freddo improvviso che ha investito il paese.auto.everyeye