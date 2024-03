Ciclismo | Tom Pidcock dopo la Strade Bianche | “Pogacar sembrava un pro in una gara juniores”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Un successo impressionante per Tadejquello di ieri alla. Scattato a oltre 80 chilometri dal traguardo, nessuno è riuscito a tenere testa allo sloveno della UAE Team Emirates, che si è involato da solo verso una vittoria da leggenda. Nemmeno il vincitore uscente Tom, poi quarto sul traguardo.l’arrivo è stato intervistato dalla rivista NOS, rispondendo laconicamente alla prestazione di: “Ho affrontato la corsa come se fosse una corsa di 215 chilometri, per alcuni però si è rivelata unadi cento. Non ho niente da dire, non saprei che dire, è come sefosse un professionista ed abbia partecipato ad unadi“.prosegue con la sua ...