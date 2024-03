Ciclismo | caduta per Alaphilippe durante la Strade Bianche | nessuna frattura | sarà alla Tirreno-Adriatico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Ladi ieri passerà sicuramentestoria per la meravigliosa impresa di Tadej Pogacar, con l’uomo della UAE Team Emirates partito a oltre ottanta chilometri dal traguardo e arrivato da solo sul traguardo di Piazza del Campo. Voleva essere il giorno del riscatto anche per Julian, ma il francese ha dovuto un’altra volta fare i conti con la sfortuna. L’ex campione del mondo si è dovuto ritirare a causa di unaad oltre 100 chilometri dconclusione, dicendo addiopossibilità di replicare il successo del 2019. C’era apprensione sulle condizioni del transalpino, ma dopo approfonditi esami medici non sono stati rilevati danni importanti su di lui. Il due volte campione del mondo tra 2020 e 2021tranquillamente ...