Ciao | una seconda famiglia | Negli occhi delle detenute vedo emozioni e grande cuore

(Di domenica 3 marzo 2024) "Quando faccio volontariato, leggo sul visomadri varie espressioni: c’è chi sogna di uscire e di rincontrare il suo amore, c’è la mamma più triste perché si sente sola. Invece i bambini sono tanto entusiasti e questo è bello perché partecipano attivamente e da loro ho ricevuto tantissimi disegni.di queste donne sino tante e diverse", racconta commossa Marianna Platè, una ragazza laureata in Filosofia che da tre anni è volontaria dell’associazioneOnlus. "Sono cresciuta nell’associazione, perché mia nonna è stata unafondatrici e attualmente viene gestita dai miei zii. Fin da piccola frequento questo ambiente e ho sempre avuto una certa sensibilità a questa realtà e ho scelto di dedicare del tempo alle mamme ...

Ciao Darwin 9, è ufficiale la chiusura. Venerdì 23 febbraio andrà in onda l’ultima puntata del programma storico di Paolo Bonolis , che ha debuttato su Canale5 ... (optimagazine)

Ascolti tv venerdì 23 febbraio 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 23 ... (tpi)

Un momento storico per la tv si è registrato nella serata di venerdì 23 febbraio. C’è infatti stata l’ultima puntata di Ciao Darwin e Paolo Bonolis non è ... (caffeinamagazine)

Ciao Darwin Rewind , Paolo Bonolis ripercorre la storia del programma in una serata speciale all’insegna dell’ironia con i momenti più iconici delle nove ... (spettacolo.eu)

Malcom Pagani: "Ciao Scerì". In memoria di Dario Bellezza: Ciao Scerì, la mamma oggi preferisce uscire con me perché non ha nessuna voglia di stare con te». Dario Bellezza era un foulard intorno al collo, una risata che faceva andare gli occhiali al galoppo, ...repubblica

Dalla Sardegna alla Nuvola, Schlein conquista i socialisti e avvisa il Ppe: “No a Meloni”: Sintonia tra la segretaria del Pd e gli altri esponenti del Pse: “In Sardegna abbiamo vinto perché eravamo uniti. Qui c’è in gioco l’Europa” ...repubblica

A Sardine in faccia, Ciao Ciao manganelli e la Sardegna: quindi, oggi...: Ps: indagare sui potenti è lecito e quando hai una notizia in mano è normalissimo pubblicarla. Ma è inquietante immaginare che un pubblico ufficiale si faccia i fatti di privati cittadini spulciando ...ilgiornale