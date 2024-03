“Ci vediamo in agosto” | ecco il romanzo postumo di Gabriel García Márquez Un eterno ritorno del diverso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) “Lo zingaro veniva deciso a restare nel villaggio. Era stato nella morte, effettivamente, ma era tornato perché non aveva potuto sopportare la solitudine”. Come Melquíades, lo zingaro alchimista che nella Macondo di Cent’anni di solitudine squarcia il velo che separa il villaggio dal mondo esterno, Gabo è tornato dalla morte., Premio Nobel della Letteratura 1982, torna nelle librerie con uninedito. E proprio come il personaggio di undel realismo magico, ritorna nel mondo distorcendo il tempo e mostrandone la ciclicità. Ogni anno, il 16, Ana Magdalena Bach raggiunge l’isola dei Caraibi dove è sepolta sua madre. Il traghetto, il taxi, un mazzo di gladioli e l’hotel: un rituale che si ripete – una volta all’anno – sempre identico a sé ...