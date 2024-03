Ci dicono di non voler essere incasellati in un genere | e di voler cercare da sé la propria identità | senza etichette Che fare? Un libro aiuta i genitori ad accompagnare i propri ragazzi in questo percorso Senza banalizzare | ma anche senza delegare

(Di domenica 3 marzo 2024) Adolescenti fluidi, inclusivi, refrattari a ogni tentativo di incasellarli inpredefinite, comprese quelle di, idi oggi si definiscono e si presentano attraverso nuove categorie: transgender, genderfluid, agender… Terminologie che disorientano gli adulti, frastornati dalla quantità e dalla portata di novità e linguaggi così distanti da quelli a cui erano abituati. È difficile per loro trovare chiavi di lettura e comprensione su cui basare lee risposte educative. Nel tentativo di mettere ordine in questa confusione, a volte le posizioni si estremizzano fino a contrapporsi in un accanito braccio di ferro che non contribuisce a migliorare comprensione e comunicazione. ...

