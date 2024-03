CHIERI – SCANDICCI | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 3 marzo 2024) Pubblicato il 3 Marzo, 2024 Domenica ricca di match molto interessanti e questa volta Rai Sport trasmetterà inil match traattualmente occupa il 5° posto in classifica, in virtù di 12 vittorie, 9 sconfitte e 39 punti.attualmente occupa il 4° posto, in virtù di 17 vittorie, 4 sconfitte e 49 punti. Entrambe le formazioni, nel corso della stagione, sono riuscite a soddisfare le aspettative che i tifosi e società si erano precedentemente prefissate. Non stupiscono i 4° e 5° posti di entrambe le formazioni, che sin da subito hanno avuto le idee molto chiare sui propri obiettivi.è una squadra molto ostica, ha battuto Novara in campionato e perso solamente al tie-break contro Conegliano e Vero Volley; sicuramente può ...