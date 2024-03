Chico Forti | tutti gli step per il rientro in Italia

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 3 marzo 2024) Dopo 24 anni in un carcere statunitense,potrà tornare in, come annunciato direttamente dalla premier Giorgia Meloni il 1° marzo. Ma quanto tempo ci vorrà? La famiglia del 65enne spera di averlo in patria entro un mese, magari per Pasqua, ma i tempi potrebbero essere più lunghi...