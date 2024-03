Chico Forti potrebbe ottenere la libertà condizionale | la strategia del consulente per farlo uscire dal carcere

(Di domenica 3 marzo 2024) Enrico “”, oggi 65 anni, è stato arrestato negli Stati Uniti nel 1998 con l’accusa di omicidio premeditato e dal 2000 sta scontando in Florida la condanna all’ergastolo. A inizio marzo, a sorpresa, dopo che per anni in Italia si è diffuso un movimento innocentista che ne chiedeva il trasferimento in Italia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato di aver ottenuto dal governatore della Florida Ron DeSantis l’autorizzazione. Secondo l’avvocato Alexandro Tirelli, esperto di diritto che in questi anni è stato vicino alla famiglia, soprattutto allo zio Gianni, tra qualche anno dopo il rimpatrio l’ex velista e produttore televisivo potràdalnonostante la sentenza di ergastolo. Tirelli, direttore dell’Alta scuola estradizione della Camera penale ...

