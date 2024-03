Chico Forti | la sinistra ci sforma | i giornali del mainstream minimizzano Supercazzola di Bonelli | elogia Draghi

(Di domenica 3 marzo 2024) Inutile girarci intorno: il ritorno diin Italia, che la sua famiglia si augura di poter riabbracciare nel giro di breve, è un successo del governo Meloni, e dell’impegno profuso dalla premier in capo a tutto. Un dato sottolineato da chi, con onestà intellettuale, non può non riconoscere il punto messo a segno dall’esecutivo. E il risultato portato a casa da ministri e presidente del Consiglio, dopo i tentativi. Gli annunci. I proclami e gli spot firmati negli anni dai predecessori. Eppure, come rimarcato da Senaldi in tv e sulle pagine di Libero nelle scorse ore, e come rilevato con dovizia di approfondimenti da Il Giornale oggi, «suidi opposizione il ruolo del governo italiano viene relegato in secondo piano. Il successo diplomatico diventa un fatto di cronaca. Appunto “l’ok al rimpatrio di ...

" Chico ha scontato quasi 25 anni di carcere per un crimine che non ha commesso, sulla base di una serie di errori accaduti durante il processo, di una pessima ... (tg24.sky)

Chico Forti è rimasto in carcere in Florida per quasi 25 anni per «un crimine che non ha commesso» dice Joe Tacopina , l’avvocato che segue la vicenda da più ... (open.online)

Non può essere certamente qualche settimana in più a togliere il sonno a Chico Forti nell'attesa del rientro in Italia . Un rientro atteso da 25 anni, giorno ... (ilgiornaleditalia)

L'obiettivo è accelerare al massimo le procedure per il trasferimento , ma serviranno settimane - al massimo due mesi - per il ri entro di Chico Forti in Italia . ... (ilmessaggero)

Breaking News delle 11.00 | Meloni: "Rapporti con Mattarella ottimi": In questa edizione: Meloni: "Rapporti con Mattarella ottimi". Nave Duilio abbatte un drone nel Mar Rosso. Delegati di Hamas, Qatar e Usa al Cairo. Napoli, violenza su turista arrestato barman. Chico F ...tgcom24.mediaset

Chico Forti, trasferimento entro 2 mesi: in Italia potrà avere permessi e benefici. Le prime parole: «Non so come sdebitarmi»: L'obiettivo è accelerare al massimo le procedure per il trasferimento, ma serviranno settimane - al massimo due mesi - per il rientro di Chico Forti in Italia. Una notizia di fronte alla quale lui non ...ilmessaggero

Quando è previsto il rientro di Chico Forti in Italia Tutti i passaggi: Ecco la tabella di marcia del rientro di Chico Forti. Difficile possa rientrare in Italia per Pasqua, ma c'è chi ci spera ...policymakermag