Chico Forti il prima possibile in Italia | Giorgia Meloni cerca lo spot elettorale in vista delle elezioni europee Ma gli Usa frenano

Dall'omicidio di Dale Pike al ritorno in Italia. Tutta la storia di Chico Forti, condannato all'ergastolo, che si è sempre detto innocente (notizie.virgilio)

La puntata del 5 Marzo 2024 de Le Iene si preannuncia colma di temi importanti e controversi. Tra i casi di rilevanza nazionale vi è la vicenda di Chico ... (tutto.tv)

Chico Forti è l’Italiano la cui storia sfiora l’incredibile: da uomo di successo a condannato all’ergastolo per omicidio, in carcere da oltre vent’anni negli ... (donnapop)

Pubblicato il 4 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "E' già partita la procedura per far rientrare Chico Forti in Italia". Lo ha detto al Tg2 Post il leader di Forza ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – "E' già partita la procedura per far rientrare Chico Forti in Italia". Lo ha detto al Tg2 Post il leader di Forza Italia e ministro degli ... (webmagazine24)