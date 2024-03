Chico Forti dall' ergastolo negli Usa alla libertà vigilata in Italia | ecco la norma dei «3 mesi l' anno per buona condotta»

L'obiettivo è accelerare al massimo le procedure per il trasferimento , ma serviranno settimane - al massimo due mesi - per il ri entro di Chico Forti in Italia . ... (ilmessaggero)

Chico Forti torna in Italia. L'annuncio è stato dato venerdì scorso dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il 65enne, ex campione di windsurf e uomo ... (liberoquotidiano)

Sentenza Forti sarà trasmessa a Corte d’Appello Trento: NordEst – Sarà la Corte d’Appello di Trento a dover riconoscere la sentenza emessa negli Stati Uniti nei confronti di Chico Forti per poi metterla in esecuzione. Questo passaggio sarà necessario affin ...lavocedelnordest.eu

Consulente Forti, Chico potrebbe avrebbe la libertà vigilata: "Dopo 26 anni dall'applicazione dell'ergastolo se il condannato resipiscente ha dimostrato condotta irreprensibile, può ottenere la libertà condizionale". (ANSA) ...ansa

Quando tornerà Chico Forti in Italia Tutte le tappe dell'iter burocratico: ora resta da capire quali saranno i tempi per il trasferimento di Chico Forti in Italia. Tempi che non saranno brevissimi, vista la serie di passaggi burocratici necessari. Difficile si avveri ...rainews