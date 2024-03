Chiara Ferragni ospite a Che Tempo Che Fa | Io e Fedez stiamo vivendo un momento di crisi | nessuna strategia

Chiara Ferragni in televisione per la prima volta dopo la separazione con Fedez . Tutta la verità sulla rottura con il cantante e lo scandalo dei ... (notizie)

Chiara Ferragni è indubbiamente l’ospite più atteso della puntata di stasera di Che Tempo Che Fa, in onda in questa domenica 3 marzo 2024. L’influencer e ... (superguidatv)

Chiara Ferragni, a che ora a "Che tempo che fa" Fedez, il caso Pandoro, la crisi sui social: ecco di cosa parlerà: È Chiara Ferragni la grande protagonista di "Che tempo che fa", il programma di Fabio Fazio sul Nove. Fedez, il caso Pandoro, le critiche sui social: sono i mesi più difficili della vita ...msn

Chiara Ferragni, il sito di Tv Nove in down durante l'intervista da Fazio: cosa è successo: Grande attesa per l'intervista di Chiara Ferragni a "Che Tempo Che Fa". Talmente tanta, che anche il sito di Canale NOVE non ha retto i migliaia di utenti connessi, andando in down. Ospite di Fabio ...ilmattino

Chiara Ferragni: «Io travolta da un'ondata di odio. Con Fedez nessuna strategia. Se è solo un momento Vediamo...»: In studio arriva Chiara Ferragni. L’influencer e imprenditrice digitale, si racconterà in una intervista esclusiva a partire dalle 21, come ha annunciato lei stessa sui social. Dallo scandalo del ...ilmessaggero