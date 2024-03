Chiara Ferragni oggi in tv a Che tempo che fa | quando sarà | orari e scaletta Di cosa parlerà da Fazio e perché l’intervista è tanto attesa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) Milano –, domenica 3 marzo, è il giorno dell’partecipazione dia "CheChe Fa". Un’intervista che era stata annunciata proprio nel giorno in cui è scoppiato il caso della crisi con il marito Fedez, a seguito delle indiscrezioni del sito Dagospia. In questi dieci giorni l’influencer è tornata a parlare sui social ma questala sua prima apparizione in un programma televisivo dallo scoppio del pandoro-gate e della deflagrazione dei rumors sulla rottura tra i Ferragnez.su Instagram, senza nascondere una certa agitazione,ha spiegato di volersi mostrare per come è: “Se stasera non sarò ‘perfetta’ come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me ...