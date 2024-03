Chiara Ferragni | mea culpa sul Pandoro gate e su Fedez | “Allontanamento momentaneo? Vedremo | la crisi è vera”

(Di domenica 3 marzo 2024) “Questa è l’occasione per essere sinceri”: ha esordito così Fabio Fazio, a Che tempo che fa, introducendo, l’ospite più attesa della puntata. “Dobbiamo essere sinceri”, ha replicato l’influencer, prima di iniziare l’intervista che tanto l’ha messa in ansia nella giornata odierna.e l’intervista a Che tempo che faha esordito subito spiegando come sta passando questi giorni non semplici su diversi piani, pur contestualizzando la sua situazione ad altre molto più gravi. Alla domanda di Fazio su come stesse ha replicato: Tremavo un po’. Sto bene dai, sono contenta di essere qua, è un periodo un po’ tosto. Sono stati due mesi e mezzo tosti in cui mi sono trovata al centro di una ondata d’odio. Sei preparata ma nulla ti prepara alla violenza ...

Chiara Ferragni intervistata da Fabio Fazio. Forse una delle interviste più attese e per questo, non è un caso, se il sito di Nove , dove adesso va in onda ... (today)

Chiara Ferragni da Fabio Fazio, crisi matrimoniale momentanea "Vediamo, non so": “Ho scelto un look semplice come piace a me”, ha ammesso. Chiara Ferragni ha detto e non detto tanto a Fabio Fazio. Ha parlato di cosa farà in futuro e di quali errori non commetterà più. Ma sono ...milanotoday

