Chiara Ferragni in ansia prima dell’intervista a Che tempo che fa | “Tremo di paura | non è un momento facile”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 3 marzo 2024)ina Cheche fa Mancano poche ore all’intervista dia Cheche fa: l’influencer non ha nascosto di essere inin previsione della trasmissione in onda stasera sul Nove. In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, l’imprenditrice digitale ha confessato di essere “a dir poco agitata per stasera” chiedendo ai suoi follower di inviarle “tutte le vostre good vibes”. “Grazie a tutti per i messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò… Ma sono agitata ed è giusto e normale anche così… Vi voglio bene” ha aggiunto. L’influencer, poi, ha ...