Chiara Ferragni da Fazio | «È stato un periodo tosto | sono stata travolta dall’odio Fedez? Ci sentiamo ma siamo in forte crisi» – I video

(Di domenica 3 marzo 2024) «Sto bene,contenta di essere qua. È unun po’stati due mesi e mezzo un po’ complicati. Certo, tutto va messo nel giusto contesto perché la mia storia è piccola così rispetto alle tragedie che accadono nel mondo. Mitrovata al centro di un’ondata d’odio».è ospite di Fabioa Che Tempo Che Fa, a 7 anni dall’ultima volta ma soprattutto pochi mesi dopo l’apertura delle indagini sulle operazioni commerciali e gli accordi di beneficenza con alcune aziende. E dalla notizia delle rottura con il marito, padre dei figli Leone e Vittoria. «Tu penseresti che una come me è preparata a una cosa del genere. Ma niente ti può preparare alla violenza di questi attacchi. È ...

