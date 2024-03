Chiara Ferragni da Fazio | “Caso Pandoro? Fraintendimento La crisi con Fedez non è finzione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) “Non sono un magistrato, non siamo in un tribunale. Questo non è un luogo dove si fanno domande che vuole qualcun altro. Io faccio il mio mestiere appellandomi all’art. 21 della Costutizione, alla libertà di espressione”. Così Fabioaccogliea Che Tempo Che Fa, canale Nove. Con una frecciata a chi, sui social, da giorni prevedeva “un’intervista moscia, senza domande e senza dizioni”. E lei, l’imprenditrice digitale, un tailleur nero e poco trucco (“non è stato facile scegliere come vestirmi, ho scelto un look classico, come piace a me”, spiegherà poi nel corso della conversazione), esordisce: “Sto bene, sono contenta di essere qua, la mia storia è piccola così rispetto alle tragedie che succedono nel mondo”. Parole doverose, vista la scaletta confezionata dae autori ...