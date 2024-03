Chiara Ferragni da Fabio Fazio a Che tempo che fa | il messaggio Instagram | “Stasera non sarò perfetta | voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità”

Tutto è pronto, manca davvero poco. Questa sera, domenica 3 marzo, Chiara Ferragni tornerà per la prima volta a parlare pubblicamente in televisione. ... (ilfattoquotidiano)

Chiara Ferragni si prepara per l'intervista da Fabio Fazio a Che tempo che fa in programma per stasera e non nasconde la sua agitazione: "Tremo per la paura e ... (fanpage)