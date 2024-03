Chiara Ferragni a poche ore dal ritorno in tv | “Tremo di paura e piango”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 3 marzo 2024) È conto alla rovescia per l’attesa intervista checoncederà a Fabio Fazio nel corso della trasmissione Che tempo che fa. Un confronto in cui l’influencer parlerà quasi certamente del caso Balocco, che la vede indagata per truffa aggravata, e della presunta crisi con suo marito Fedez. Si tratta quindi di un’occasione importante per risollevare l’immagine e la carriera dell’imprenditrice digitale, che aore dalsul piccolo schermo ha deciso di mostrare (ancora una volta) il suo lato più fragile sui social: “di. Ma va bene così” ha confidato ai suoi follower. Lo sfogo disui socialnon sta affrontando un momento facile: ...