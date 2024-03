Chiara Ferragni a CTCF ammette tutto | “Non lo farei di nuovo | fatto e spiegato in modo sbagliato”

(Di domenica 3 marzo 2024)stasera è stata ospite di un’intervista a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio, in quella che è forse una delle più attese interviste degli ultimi tempi. Dopo il caso Baloccosi è trincerata in un silenzio stampa che è durato fino all’intervista di poche settimane fa a Il Corriere della Sera e non si è espressa, se non innebuloso, sulla questione della (presunta?) separazione.Leggi anche:shock: “Ho Paura, piango, baletto…” La accoglie un applauso piuttosto caldo, e Fazio mette subito le cose in chiaro: “Io non sono un magistrato e questo non è il luogo in cui si fanno le domande che vuole qualcun altro”. Ma, specifica: “Questa è l’occasione per essere sinceri”. E continua: “Tu hai costruito sui social la tua vita, ...

Non un’intervista come tutte le altre, quella di Chiara Ferragni a Che tempo che fa. A differenza di quanto avvenuto nella sua ultima chiacchierata con la ... (dilei)

Chiara Ferragni, il sito di Tv Nove in down durante l'intervista da Fazio: cosa è successo: Grande attesa per l'intervista di Chiara Ferragni a "Che Tempo Che Fa". Talmente tanta, che anche il sito di Canale NOVE non ha retto i migliaia di utenti connessi, andando in down. Ospite di Fabio ...ilmattino

Chiara Ferragni: «Io travolta da un'ondata di odio. Con Fedez nessuna strategia. Se è solo un momento Vediamo...»: In studio arriva Chiara Ferragni. L’influencer e imprenditrice digitale, si racconterà in una intervista esclusiva a partire dalle 21, come ha annunciato lei stessa sui social. Dallo scandalo del ...ilmessaggero

Chiara Ferragni, il sito di Canale Nove in down durante l'intervista da Fazio: cosa è successo: Grande attesa per l'intervista di Chiara Ferragni a "Che Tempo Che Fa". Talmente tanta, che anche il sito di Canale NOVE non ha retto i migliaia di utenti connessi, andando in down. Ospite di Fabio ...ilmessaggero