Chiara Ferragni a Che tempo che fa | il sito di Nove in down

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 3 marzo 2024)intervistata da Fabio Fazio. Forse una delle interviste più attese e per questo, non è un caso, se ildi, dove adesso va in onda Cheche fa dopo che Fazio ha abbandonato la Rai, a pochi minuti dalle 21:00 era in crash. "504 gateway time-out", questo era il...