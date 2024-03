Chiara Ferragni a Che tempo che fa | Codacons | “Assurdo si parli ancora di fraintendimenti”

Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) – L'intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio non convince il Codacons e viene bocciata dall'associazione dei ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – “E’ un periodo un po’ tosto. Negli ultimi 2 mesi e mezzo mi sono trovata in mezzo ad un’ondata d’odio. La crisi con Fedez ? Non è strategia. Ne ... (italiasera)

Chiara Ferragni , ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, parla per la prima volta in tv del pandoro-gate […] (perizona)

Chiara Ferragni intervistata da Fabio Fazio. Forse una delle interviste più attese e per questo, non è un caso, se il sito di Nove, dove adesso va in onda ... (today)