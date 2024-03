Chi sono le figlie di Michelle Hunziker

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) Figlia dell’olandese Ineke e di Rudolf, detto Rodolfo, pittore ticinese,a 17 anni si trasferisce a Milano per farsi strada nel mondo della moda. Legatissima alla mamma, ha perso l’amato papà nel 2001. «Mia mamma è stata con lui 27 anni, gli è stata accanto perché lo amava tantissimo», ha spiegato la conduttrice. «nata tardi, quando avevo 11 anni non ce l’ha più fatta e si è separata da lui. Per me, come ogni bambino, è iniziato il calvario: la legge svizzera mi ha costretto a scegliere con chi stare. Un trauma che non scorderò mai: col cuore spezzato scelsi la sicurezza, mia madre». Sul padre, «di giorno era sobrio, ma si trasformava quando beveva. L’ho capito quasi subito, gli prendeva male», ha spiegato. «Si arrabbiava, spaccava le cose in casa. Da bambinasempre riuscita a scindere le ...