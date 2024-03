Chi ha fondato i Cugini di Campagna

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) Tutto ebbe inizio nel lontano 1970. Il gruppo si forma su iniziativa di Silvano Michetti e inizialmente l’idea della Casa discografica era quella di fare un repertorio di musica tradizionale: da lì il nomedi. Il brano di esordio è infatti Il ballo di Beppe, lanciata da Alto Gradimento di Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. Dal 1973 al 1983 trovano la propria cifra musicale ottenendo grande successo con Anima mia (cinquanta milioni di copie in tutte il mondo), a cui seguono Un’altra donna, che rimane nella Hit Parade italiana per più di 44 settimane, Innamorata, 64 anni, Preghiera, È lei, Conchiglia bianca, Tu sei tu, etc. I brani composti da Ivano Michetti sono eseguiti in falsetto, effetto supportato dal registro della voce bianca, che renderà caratteristiche le loro canzoni. Un decennio indimenticabile che segnerà la loro storia e ...