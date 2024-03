Chi erano i genitori di Barbara D’Urso | “Con papà Rodolfo un rapporto difficile”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) Maria Carmela, la nostra, è nata nel 1957 dalla, originario di Laurenzana, in provincia di Potenza, e di mamma Vera Pentimalli, proveniente da Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Il 23 agosto 1968, all’età di undici anni, perde la madre, stroncata dal morbo di Hodgkin, e deve tirare fuori il carattere, anche per dare conforto ai fratelli minori: Daniela (1960) ed Alessandro (1965), frutto dello stesso matrimonio. Il padre si risposerà con Wanda Randi – una sorta di seconda mamma per la futura presentatrice – e dalla relazione vedranno la luce Riccardo (1970), Fabiano (1973) ed Eleonora (1975). Grazie a una buona condizione economica, le è stato possibile condurre un’infanzia agiata. Ma con il passare del tempo le forti personalità li portano allo scontro. ...