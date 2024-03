Cherubini | la mostra a Colonnata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Sarà inaugurata oggi alle 10,30, allo Spazio delle arti La Soffitta di, lapersonale "materiae" del pittore Leonardo. La rassegna resterà aperta, fino al 30 marzo con orario 16-19 dal martedì al sabato e 10-12 e 16-19 la domenica . L’artista protagonista dell’iniziativa è di origini aretine: è nato infatti a San Giovanni Valdarno nel 1963 ed attualmente vive in provincia di Firenze, sul territorio di Reggello, dove opera come architetto e pittore. Ha partecipato a varie mostre e rassegne di pittura in luoghi diversi e più volte è stato presente alla rassegna artistica "Cortona in Arte" e "Art Parma Fair –Mercato di Arte Moderna e Contemporanea". Per lui dipingere è "ascoltare le voci che provengono dal mondo interiore e penetrarne i segreti più intimi fino a raggiungere mondi ...