Cheddira non basta | il Lecce riprende il Frosinone di rigore bis

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 3 marzo 2024) Finisce 1-1. Allo Stirpe match molto combattuto tra due squadre in crisi di risultati.ripreso da unripetuto. PARI COMBATTUTO ? Scontro in coda tra, due delle squadre rivelazioni della prima parte di campionato e oggi in difficoltà e in lotta per salvarsi. I ciociari sono reduci dalla rocambolesca e sfortunata sconfitta di Torino contro la Juventus per 3-2 arrivata praticamente all’ultimo secondo. Mentre ilnell’ultimo turno ha perso 4-0 in casa con l’Inter. Allo Stirpe, partita molto combattuta e anche a tratti bloccata con il gioiello delSoulé meno in palla rispetto al suo solito. L’unica palla-gol del primo tempo arriva al minuto 27 con Krstovic, che spara davanti a Cerofolini, ma ...