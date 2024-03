Checci Gori è tornato a casa | come sta l' ex produttore cinematografico

(Di domenica 3 marzo 2024) Vittorio Checchista molto meglio e pensa già a cosa farà quest'estate. "Mi sto organizzando per trovare un posto dove trascorrere qualche giorno al mare, dove possano venirmi a trovare gli amici e adatto ad ospitare i miei cani", ha spiegato al Corriere della Sera l'ex...

CECCHI Gori, Sto bene, amo ancora la Fiorentina: L'ex patron della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, è tornato a casa dopo i problemi di salute che lo avevano costretto al ricovero in ospedale e da casa ha rilasciato un'intervista ...firenzeviola

Cecchi Gori di nuovo a casa: «Sto bene, ho tanti progetti. Il calcio Oggi c'è troppo business, ma amo ancora la Fiorentina»: L'ex produttore si sta riprendendo dopo il ricovero al Policlinico Gemelli per una grave insufficienza respiratoria: «Ho appena votato per gli Oscar, sono nella giuria e a Hollywood c' è ancora un ...roma.corriere

Vittorio Cecchi Gori dimesso dal Policlinico Gemelli: ultimi aggiornamenti, come sta l'ex presidente della Fiorentina: Finalmente, nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio, Vittorio Cecchi Gori è stato dimesso dal reparto di riabilitazione geriatrica del Policlinico Gemelli di Roma, dove il produttore cinematografico ed ...sport.virgilio