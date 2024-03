Che tempo può fare Lorenzo Simonelli nei 110 hs? Le ipotesi e la suggestione 4×100…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024)ha conquistato la medaglia d’argento sui 60 ostacoli ai Mondiali Indoor, ma ora è inevitabile pensare a quello che potrà succedere all’aperto. Il 21enne vanta un personale di 13.33 sui 110 ostacoli con barriere da 106 cm (quelle dei professionisti), siglato il 14 luglio 2023 a Espoo (Finlandia) con 0,3 m/s di vento a favore. L’azzurro corse quel crono in occasione della semifinale degli Europei Under 23, dove poi conquistò la medaglia d’argento in 13.36 alle spalle del francese Sasha Zhoya (13.31). Fu il secondo podio in un grande evento internazionale giovanile dopo il bronzo agli Europei Under 20 nel 2021. Ai successivi Mondiali all’aperto di Budapest, il nostro portacolori si fermò in semifinale con il crono di 13.69. Da annotare che il laziale si è spinto anche a 13.29 ad Agropoli lo scorso 17 giugno, ma quel crono non è ...