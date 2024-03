Che tempo che fa | Fabio Fazio ospita Chiara Ferragni | Loredana Bertè | Gino Cecchettin | BigMama

(Di domenica 3 marzo 2024) Cheche fa su Nove con, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Nino Frassica: ecco le anticipazioni, tra gli ospiti della 18ª puntataDomenica 3 marzo 2024 sul NOVE, e in streaming su Discovery+, diciottesimo appuntamento con la nuova edizione di CheChe Fa di, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni. Cheche fa ospiti 3 marzo Super ospite della serata, reduce dalla ...

Fedez, il ritorno (commosso) nella "sua" Rozzano: con lui ci sono i figli Vittoria e Leone. Cosa è successo: il rapper Fedez ha fatto ritorno al quartiere dove è cresciuto e che ospita ancora le dimore della sua famiglia, Rozzano. Il rapper non è nuovo ad andare a trovare i suoi familiari nella periferia ...leggo

Jonny Greenwood: il nuovo disco è una composizione per organo che dura otto ore: Non solo Radiohead e The Smile: Jonny Greenwoodprosegue anche la sua carriera da compositore solista. Con un nuovo capitolo che si preannuncia particolarmente ..ondarock

Women, Pachera: “In certe situazioni di gioco dobbiamo fare meglio”: Intervenuto ai microfoni di Hellas Channel, mister Pachera ha commentato il pareggio contro la Freedom, che ha strappato un punto all’ultimo secondo. Queste, dunque, le principali dichiarazioni dell’a ...calciohellas