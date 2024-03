Champions League 2023 2024 | lo sloveno Vincic arbitrerà Bayern Monaco-Lazio

(Di domenica 3 marzo 2024) Sarà loSlavkoil direttore di gara del match tra, valido per il ritorno degli ottavi di finale di. Per la sfida in programma anella serata di martedì 5 marzo, l’Uefa si è affidata ad un arbitro di esperienza, che sarà coadiuvato dagli assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic e dal quarto ufficiale Matej Jug. Al Var ci sarà invece Nejc Kajtazovic, con avar Rade Obrenovic, SportFace.

E ora si pensa al ritorno. L'andata degli ottavi di Champions League 2023 /24 si è conclusa in maniera se non altro incoraggiante per le italiane. Dopo la ... (gqitalia)

Materazzi in un’intervista realizzata da Blockchain.sports ha risposto a una domanda legata a due momenti particolari della sua carriera, come la finale del ... (inter-news)

Champions League, Bayern Monaco-Lazio: importanti informazioni per i tifosi in trasferta: Attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito web, la Lazio ha pubblicato delle importanti informazioni valide per i tifosi biancocelesti che si recheranno a Monaco per la sfida di Champions ...laziopress

Champions: Bayern-Lazio, arbitra lo sloveno Vincic: E' lo sloveno Slavko Vincic l'arbitro designato dall'Uefa per Bayern-Lazio, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì prossimo a Monaco. Connazionali gli ...ansa

Bayern Monaco-Lazio, arbitra Vincic: i precedenti: ROMA - Sarà lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare Bayern Monaco-Lazio, ritorno degli ottavi di Champions League in programma in Germania martedì sera. All'andata all'Olimpico i biancocelesti vinsero ...corrieredellosport