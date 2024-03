Cede l’asfalto sulla strada per il Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Camaiore, 3 marzo 2024 – A causa di un cedimentodi Santa Lucia è difficile da raggiungere ilnazionaledi Sant'Anna di. Sul posto il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, per un sopralluogo, visto che la frazione dove è avvenuto il cedimento fa parte del territorio camaiorese. Il cedimento, secondo quanto riferito dal Comune, sarebbe dovuto alla pioggia degli scorsi giorni. Un problema che costringe ad allungare il percorso per arrivare anche all'ospedale Versilia. "Stiamo lavorando già per trovare delle soluzioni, ma dovremo avere un aiuto sia dalla Regione che dal Ministero visto che è interessato unNazionale- ha detto Pierucci -, spero che ci sarà una collaborazione fra ...