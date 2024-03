Ceccarini | “Napoli su David per il dopo Osimhen Szyma?ski il nome per il centrocampo”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 3 marzo 2024) Secondoilseguedel Lille per ile punta Szyma?ski del Fenerbahçe come sostituto di Zielinski. CALCIO– Secondo Nicolò, esperto di calciomercato, ilsta già pianificando le mosse per la prossima sessione estiva. In attacco, nel caso in cui dovesse partire, gli azzurri hanno messo nel mirino Jonathandel Lille: “Ilsi gode untornato veramente a grandi livelli. La tripletta realizzata al Sassuolo è solo un’ulteriore conferma di quanto sia mancato alla squadra nel periodo in cui è stato impegnato in Coppa d’Africa“, ha spiegato. “Poi una volta finita la stagione si ...