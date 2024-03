C’è Posta per te 2024 | Giuseppe cerca di riappacificarsi con il figlio | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 3 marzo 2024) A C’èper tehato in tutti i modi, con l’aiuto di Maria De Filippi, di far pace con il. Dopo essersi allontanato dalla famiglia perché si era innamorato di un’altra donna,ha capito i suoi errori. Con ilmaggiore ha fatto pace e ha ricostruito un rapporto. Con quello più piccolo, invece, non riesce nemmeno più a parlare. A pensato al programma di Maria perre di far pace con lui, ma non c’è riuscito. Illo ha ascoltato, ma ha poi chiuso la busta perché ancora deve elaborare dolori più grandi di lui. Ecco ilTv con quanto accaduto.