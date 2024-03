CdS – Roma | accelerata per l’erede di Tiago Pinto | incontro con Modesto

(Di domenica 3 marzo 2024) 2024-03-03 12:13:09 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: MONZA – Manca un’ora e mezza al fischio d’inizio di Monza-quando due sagome richiamano l’attenzione nella pancia dell’U-Power Stadium. Sono una donna e un uomo. Basta avvicinarsi un po’ per capire che lei è Lina Soulokou, Ceo ormai molto influente nella, e François, direttore dell’area tecnica del Monza. Dopo un saluto, i due sono rimasti a parlare per un po’., l’intreccio per il nuovo ds Di per sé l’incrocio non ha niente di anomalo. Soulokou esi sono conosciuti anni fa in Grecia, quando hanno condiviso un felice sodalizio all’Olympiacos. La manager era già un punto di riferimento dirigenziale e politico per il potente Evangelos Marinakis, padre ...

