Catania-Monterosi | i rossazzurri acciuffano il pareggio all’83esimo | brillantezza

Mercoledì 28 febbraio, alle ore 10.00, avrà inizio la pre vendita dei tagliandi validi per assistere alla gara Catania-Monterosi Tuscia , valevole per la ... (laprimapagina)

Kontek salva il Catania da una figuraccia: 1-1 in extremis contro il Monterosi: Dottor Jekyll e signor Hyde. Tradotto: il Catania 2023-2024. Dalla vittoria contro la Juve Stabia ai tonfi in campionato; dalla finale di Coppa Italia Serie C alla grande fatica contro il Monterosi.strettoweb

Catania-Monterosi 1-1: il finale-il tabellino: Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ...goalsicilia

Serie C, Catania-Monterosi 1-1: il finale-il tabellino: Allo stadio “Massimino” protagoniste Catania e Monterosi, gara valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie C girone C. LA CLASSIFICA. Di seguito risultato e tabellino.Catania-Monterosi 1-1: 8 ...goalsicilia